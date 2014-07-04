《全球重要经济事件一览表》--7月4日-7月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月4日(五)

法国普罗旺斯地区艾克斯--“普罗旺斯达沃斯”年会(至7月6日)。发言者包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔、法国央行总裁诺亚以及法国财长萨潘。

瑞典维斯比--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley(0600)和Kerstin af Jochnick(1100)分别发表讲话。

7月6日(日)

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔在一次欧洲投资会议上发表讲话(0815)。

7月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

新德里--英国外交大臣夏伟林与财政大臣欧思邦访问印度(至7月9日)。二人将会见印度总理莫迪，并与印度外长Sushma Swaraj和财长杰特利(Arun Jaitley)举行双边会议。

东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。

维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。

德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。

7月8日(二)

布鲁塞尔--欧元区财长会议。

美国夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特扶轮社的午餐会，并就经济前景发表演讲(1700)。

美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。

巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。

东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。

马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。

7月9日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。

雅典--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括：希腊总理萨马拉斯和财长Gikas Hardouvelis。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。

7月10日(四)

美国肖尼--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会，并就美国经济与货币政策发表演讲(1715)。

##7月11日(五)

美国怀俄明--第六届落矶山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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