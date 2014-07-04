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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:37 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月4日-7月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期  时间  国家   规模     发行细节
 7/7   1350  法国            标售国库券(BTF)
 7/8         日本            标售六个月期贴现国库券
 7/8         日本            标售10年期通膨保值债券
                             
 7/8         英国            标售2060年到期的通胀保值
                             公债
 7/8         美国            出售三年期公债
                             
 7/9         美国            出售30年期公债
 7/9         德国   40亿欧   标售两年期联邦债券
                    元       
 7/10        美国            出售九年期公债
 7/10        日本            标售三个月期贴现国库券
 7/10        意大            标售国库券
             利              
 7/10        日本            标售30年期公债
 7/11        意大            标售中长期公债
             利              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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