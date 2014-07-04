《全球主要国家债券发行预告》--7月4日-7月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/8 日本 标售六个月期贴现国库券 7/8 日本 标售10年期通膨保值债券 7/8 英国 标售2060年到期的通胀保值 公债 7/8 美国 出售三年期公债 7/9 美国 出售30年期公债 7/9 德国 40亿欧 标售两年期联邦债券 元 7/10 美国 出售九年期公债 7/10 日本 标售三个月期贴现国库券 7/10 意大 标售国库券 利 7/10 日本 标售30年期公债 7/11 意大 标售中长期公债 利 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。