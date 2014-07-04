《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

*工商时报：

--环保署长魏国彦昨日在行政院报告指出，台商高度关切两岸投资碳排放交易能否抵换，经过学界初步探询，大陆方面乐观其成。

--晶圆代工二哥联电 因客户积极追单下，8寸、12寸厂产能利用率已在7月全数达到满载，订单能见度看到10月；由于第三季接单超过产能，联电从本季起进行产能分配(allocate)政策，此为2006年以来、睽违8年首见。

--从年初不断强调台股基本面佳、后势一片乐观的金管会主委曾铭宗昨日首度表示，对未来台股〞审慎乐观〞，强调他经过两周观察及深思，分析目前台股指数已进入相对高点，且外资连10月净汇入，随时可能转向，因此要提醒投资人注意投资风险。

--富邦人寿、南山人寿等八家寿险公司在今年3月底完成保单利润测试后，对于有亏损的保单未立即停售，已接到保险局来函，要求要增资或限制盈余分配。

*经济日报：

--金管会证期局对F股(境外企业来台上市)政策突然趋严，来自于两岸服贸协议T股(大陆注册公司来台挂牌)协商拉锯战，大陆强制要求来台IPO上市的中介机构需为〞当地〞，台湾方面不肯退让，导致谈判僵持不下，最终衍生F-中晶惨遭台湾撤件，F-中晶目前转往韩国挂牌上市，对台湾资本市场影响引起关注。

--经济部昨日公布制造业投资意愿调查报告，结果〞喜忧参半〞；喜的是今年打算在台投资的业者比率高于对外投资；忧的是有投资意愿仍以大企业为主，需高度关注中小企业投资意愿能否跟上景气复苏的脚步。

--台塑 集团创办人王永在的三个儿子成立〞永在投资公司〞，传将以30-40亿台币收购八大电视台，王家一旦入主八大电视台，将由前台塑化董事长王文潮担任董事长，总经理则是专业经理人林柏川。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。