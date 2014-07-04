《中国重要政经日程》--7月4日

--德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问。

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

--第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商将于7月9日至10日在北京举行。