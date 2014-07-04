《中国重要政经日程》--7月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
==========================近期重要政经日程==========================
7/06（周日）
--德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/08（周二）
*--2014年银行业发展论坛在北京召开。
7/09（周三）
--第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商将于7月9日至10日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 宿泱韫)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。