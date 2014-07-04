《SAFT专栏》就业数据虽亮眼，但叶伦观点未受动摇

**宏观审慎政策承诺**

因此非农就业报告呈现的是情势没有太大变化。要我说的话，过去24小时对市场真正重要的消息，实际上是叶伦周三在国际货币基金组织(IMF)发表的讲话。她在演讲中强烈抨击了利用货币政策来戳破泡沫的构想。

她说，“目前我认为货币政策没有必要为了应对金融稳定疑虑，而偏离维持物价稳定和保证最大程度就业的首要任务。”

与她看法相左的构想是，实质上为监管及对金融机构施压的宏观审慎政策，可以更为有效地用于压制可能逐渐蓄积的过度发展情势。

尽管叶伦也承认，有一些证据表明投资者在追逐高收益，但她绝不想让外界认为这一现象令人忧心忡忡。

考虑到监管机构在过去20年中的重要关头未能有效运用宏观审慎政策，这种政策立场从长期而言会引发疑虑，但应可以鼓舞那些希望进行风险投资的人士。

那么，有什么可以改变这一切呢？

多家投资银行已经把预期美联储收紧政策的时间点预测提前，但并不认为联储会很快在言语中给出暗示，要等到有更明确的证据说明，就业增加的确推动薪资增长快于通胀。