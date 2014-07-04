《SAFT专栏》就业数据虽亮眼，但叶伦观点未受动摇

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
**宏观审慎政策承诺**
因此非农就业报告呈现的是情势没有太大变化。要我说的话，过去24小时对市场真正重要的消息，实际上是叶伦周三在国际货币基金组织(IMF)发表的讲话。她在演讲中强烈抨击了利用货币政策来戳破泡沫的构想。
她说，“目前我认为货币政策没有必要为了应对金融稳定疑虑，而偏离维持物价稳定和保证最大程度就业的首要任务。”
与她看法相左的构想是，实质上为监管及对金融机构施压的宏观审慎政策，可以更为有效地用于压制可能逐渐蓄积的过度发展情势。
尽管叶伦也承认，有一些证据表明投资者在追逐高收益，但她绝不想让外界认为这一现象令人忧心忡忡。
考虑到监管机构在过去20年中的重要关头未能有效运用宏观审慎政策，这种政策立场从长期而言会引发疑虑，但应可以鼓舞那些希望进行风险投资的人士。
那么，有什么可以改变这一切呢？
多家投资银行已经把预期美联储收紧政策的时间点预测提前，但并不认为联储会很快在言语中给出暗示，要等到有更明确的证据说明，就业增加的确推动薪资增长快于通胀。
所以就是这样了：美联储把重点放在充分就业方面，对于物价稳定情况感到满意，且无意压制风险投资，而这一切都在表现迟滞但仍在缓慢增长的经济中运行着。这是一个金融市场持续大涨的处方。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。