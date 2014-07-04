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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:32 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆交投淡静，回到200日均线下方

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* 欧元/日圆大致呈现区间波动，买气低落，交投淡静

* 预料同样盘势将维持下去，尽管先前曾短暂升至200日均线之上

* 美国非农就业报告公布后，一度尾随美元/日圆升至139.30，但之后下滑

* 上升中的200日均线切入位今日位于139.21，现汇报在139.00，一目均衡基准线位置138.89料为支撑

* 在上述价位下方，预料目前呈现持平状态的一目均衡转换线(位于138.61)将给予更大支撑

* 今日在139.25有大量简单期权到期，或构成上行阻力(完)

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