《汇市简讯》欧元/日圆交投淡静，回到200日均线下方

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
0022GMT
* 欧元/日圆大致呈现区间波动，买气低落，交投淡静
* 预料同样盘势将维持下去，尽管先前曾短暂升至200日均线之上
* 美国非农就业报告公布后，一度尾随美元/日圆升至139.30，但之后下滑
* 上升中的200日均线切入位今日位于139.21，现汇报在139.00，一目均衡基准线位置138.89料为支撑
* 在上述价位下方，预料目前呈现持平状态的一目均衡转换线(位于138.61)将给予更大支撑
* 今日在139.25有大量简单期权到期，或构成上行阻力(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。