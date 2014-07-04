《新兴市场重要经济事件预告》--7月4日-7月11日

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7月4日(五)

法国艾克斯--“普罗旺斯达沃斯”年会(至7月6日)。发言人包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔、法国央行总裁诺亚及法国财长萨潘。

新德里--印度财长杰特利将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。

布拉格--捷克央行公布6月理事会会议记录(0700)。

7月7日(一)

新德里--英国外交大臣夏伟林与财政大臣欧思邦访问印度(至7月9日)。二人将会见印度总理莫迪，并与印度外长Sushma Swaraj和财长杰特利(Arun Jaitley)举行双边会议。

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

7月8日(二)

巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。

7月9日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

7月10日(四)

新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年预算案。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。

7月11日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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