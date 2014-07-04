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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:49 BJT

台股业绩：宏达电第二季税后转为获利22.6亿台币，略超市场预期

路透台北7月4日 - 台湾智慧型手机制造大厂--宏达电 周四晚间公布，第二季合并税后由上季的亏损转为获利22.6亿台币，略超出市场预期，也较去年同期成长80%。

根据路透对17位分析师的调查显示，预估宏达电第二季的税后净利为21.7亿台币。

宏达电上季为税后净损18.8亿台币，而去年同期为获利12.5亿台币。

宏达电同时指出，6月营收为219.2亿台币，较上年同期下跌0.72%。(完)

参看详情，请点选宏达电网站 www.htc.com/tw/investor/

浏览宏达电新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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