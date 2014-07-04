台湾热股：宏达电早盘大涨，因第二季业绩优于预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透台北7月4日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周五早盘股价大涨，因第二季业绩优于预期。
本地时间9:01，宏达电股价涨5.11%报144.0台币；大盘加权股价指数 则微涨0.09%。
宏达电周四晚间公布，第二季合并税后由上季的亏损转为获利22.6亿台币，略超出市场预期，也较去年同期成长80%。根据路透对17位分析师的调查显示，预估宏达电第二季的税后净利为21.7亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。