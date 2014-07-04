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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 09:05 BJT

台湾热股：宏达电早盘大涨，因第二季业绩优于预期

路透台北7月4日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周五早盘股价大涨，因第二季业绩优于预期。

本地时间9:01，宏达电股价涨5.11%报144.0台币；大盘加权股价指数 则微涨0.09%。

宏达电周四晚间公布，第二季合并税后由上季的亏损转为获利22.6亿台币，略超出市场预期，也较去年同期成长80%。根据路透对17位分析师的调查显示，预估宏达电第二季的税后净利为21.7亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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