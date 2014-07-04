台湾热股：宏达电早盘大涨，因第二季业绩优于预期

宏达电周四晚间公布，第二季合并税后由上季的亏损转为获利22.6亿台币，略超出市场预期，也较去年同期成长80%。根据路透对17位分析师的调查显示，预估宏达电第二季的税后净利为21.7亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)