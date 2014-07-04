全球金市：现货金隔夜下跌后持稳，但在乐观美国就业数据下恐将续跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
尽管涨幅不大，但金价仍有可能连续第五周上涨，因中东和乌克兰地缘政治紧张情况支撑了金价。
印度央行周三表示，已经向银行业者征求报价，要将央行金库内的黄金换成国际标准黄金，以加强央行黄金储备管理。
周四一家领先贵金属咨询机构称，今年中国黄金进口量可能最多下降400吨，因政府加强对黄金融资交易的管理且国内需求走软。
俄罗斯最大黄金生产企业Polyus Gold 已推出一项金价保护计划，以提高现金流及运营利润率的确定性。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/于春红; 审校 石冠兰/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。