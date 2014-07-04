全球金市：现货金隔夜下跌后持稳，但在乐观美国就业数据下恐将续跌

尽管涨幅不大，但金价仍有可能连续第五周上涨，因中东和乌克兰地缘政治紧张情况支撑了金价。

印度央行周三表示，已经向银行业者征求报价，要将央行金库内的黄金换成国际标准黄金，以加强央行黄金储备管理。

周四一家领先贵金属咨询机构称，今年中国黄金进口量可能最多下降400吨，因政府加强对黄金融资交易的管理且国内需求走软。

俄罗斯最大黄金生产企业Polyus Gold 已推出一项金价保护计划，以提高现金流及运营利润率的确定性。(完)

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