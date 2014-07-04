台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,077亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,019.50亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为898亿台币，累计超额准备为3,855亿台币、加计前期1%的超额准备为5,942亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。