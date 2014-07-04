国泰君安期货：中国期指空头持仓意愿减弱

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

近期期指四合约总持仓量有所降低。周内，日内总持仓量高于19万手的时间明显减少。周三，日内总持仓量再度触及周内新高，达到19.48万手。与此同时，期指未能延续上行走势，出现小幅下跌，之后随着日内总持仓量的降低，行情开始转多。行情以及总持仓量的变化，表明空头持仓意愿不如以往坚定，减仓迹象开始浮现。

受经济数据未见明显起色等因素影响，期指净空持仓规模依旧较大。近期空头主力纷纷减仓，周三，前20名会员净空持仓低于季度净空均值。周四前20名会员的净空持仓再度减少，降幅达1,700手。最近8日空头的减仓意愿增强，前20名净空持仓继上周五降至2.85万手后，本周二开始再度减仓至2.78万手水平，周四降至2.59万手。(完)

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