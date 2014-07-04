国泰君安期货：中国期指空头持仓意愿减弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
近期期指四合约总持仓量有所降低。周内，日内总持仓量高于19万手的时间明显减少。周三，日内总持仓量再度触及周内新高，达到19.48万手。与此同时，期指未能延续上行走势，出现小幅下跌，之后随着日内总持仓量的降低，行情开始转多。行情以及总持仓量的变化，表明空头持仓意愿不如以往坚定，减仓迹象开始浮现。
受经济数据未见明显起色等因素影响，期指净空持仓规模依旧较大。近期空头主力纷纷减仓，周三，前20名会员净空持仓低于季度净空均值。周四前20名会员的净空持仓再度减少，降幅达1,700手。最近8日空头的减仓意愿增强，前20名净空持仓继上周五降至2.85万手后，本周二开始再度减仓至2.78万手水平，周四降至2.59万手。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。