港报财经评论：套利交易潮下一目标是...--信报7月4日

套利交易潮下一目标是.../ 习广思

环球市场中，最乐观是谁？非耶伦莫属。对于经济，耶伦认为就业改善，经济动力上升，第二季将有反弹。对于加息，耶伦话现阶段加息不合适，将把利率维持在低位相当长时间。对于股市，耶伦不下一次讲明美股没有泡沫。对于金融市场的低波动性，耶伦先话有风险，后来又话联储局没有政策应付。对于债市炽热的泡沫，耶伦早前还在忧心，但周三晚表示，市场有一些乐观讯号，例如企业债息太低，但没有威胁到金融稳定性。耶伦自“六个月”言论引起市场风波后，讲话愈来愈小心，愈来愈官式鸽派，都是向金融市场发放利好消息。

港股踏入7月后，闷局打破，配合A股IPO，走势回稳，大市气氛改善。恒指昨天胶着，下跌18点，主要是香港地产股回软，濠赌股止弹所致，大市有超过800只股份上升。汇控 成交额4.62亿港元，大市焦点在落后中资股。内房股继续反弹，世房 在大成交配合下，反弹6.3%。水泥股借海螺 盈喜反弹，中资金融股发挥稳定大市作用，中资汽车股强势未变，有追落后之势，广汽 升5%。落后板块反弹，可能反映估值及情绪见底，这批股份欠缺催化剂，在中资金融股难升的前提下，恒指能否突破24,000点存疑问。高盛、大摩和德银等大行都在合唱中资股下半年回升，国务院总理李克强重提7.5%底线后，下半年中国经济将回稳。

瑞银策略报告指出，下半年焦点是美国加息问题，香港直接输入联储局政策，过去6年已受惠量宽而上升，故在加息预期下，资产价格有下行风险，下调恒指年底目标至23,899点。换言之，24,000点难破，下半年继续玩上落。下半年“沪港通”将开车，近期腾讯 及港交所 等受惠股走势改善，值得投资者留意。大市气氛好转，各类小型股、概念股异动。大连港 借大连金普新区炒高17%；天津港 传出涉及石化产品欺诈案件，但仍升1.6%。(B02)

反弹浪恐暂止欧罗考验1.35/ 苏子

昨天亚洲市及欧洲市早段，汇市表现极为淡静，因市场正在等待欧洲央行议息结果，以及因美国独立日假期而提早一天公布的美国6月份就业报告结果。虽然市场普遍相信欧洲央行将会按兵不动，但央行总裁德拉吉在会后记者会上，或将表示稍后可能会再加推量化宽松（QE）措施，故对欧罗汇价构成一定程度的沽压。不过，由于目前欧罗兑美元所处于的1.3650美元水平已明显高于上月议息时所造的1.3501美元低位，反映市场似乎已完全消化了未来欧洲央行可能加推QE措施的不利因素，因此，倘若昨晚德拉吉在记招上的言论并无任何新意，相信欧罗兑美元的走势将会完全取决于美元的表现。换言之，美国昨晚公布的6月份就业数据结果，将对欧罗兑美元的走势更具启示性。

若然数据结果反映联储局有可能会提前加息，则近两天已处于良好反弹势头并已重返80美元心理关口以上波动的美汇指数，预料会进一步走高，这会令到罗跟随其他非美元货币一同转弱，兑美元预料在跌破10天平均线支持收市后，出现更明显的跌幅。留意本周初欧罗兑美元所造的1.3698美元高位与汇价自5月8日的1.3993美元高位跌至上月5日的1.3501美元低位的38.2%反弹目标相若。如昨天上述两大风险事件公布后，成功令欧罗兑美元回复弱势及低收，预料汇价自1.3501美元低位的反弹浪有甚高机会暂告一段落，稍后再度考验1.35美元心理关口的可能性不容抹煞。

目前欧罗兑美元的20天保历加通道底部支持与1.35美元心理关口相距不远，若稍后顺利汇价跌至1.35美元心理关口，由于届时已略破通道底部支持，故小心可能会出现真突破，成功跌破1.35美元关口。短线而言，欧罗兑美元主要有两个交易天明显突破上述的38.2%反弹目标收市才可避免出现重拾弱势的危机，否则策略上宜候高建立欧罗兑美元短仓。若稍后美汇指数可以进一步走高并升回200天平均线以上收市，相信近日表现强势的英镑兑美元亦会面对严峻沽压，1.70美元心理关口以及20天平均线将有较高机会失守并考验1.6920╱1.6950美元关键支持区。(B16)