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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 09:26 BJT

表格：台湾外资及陆资6月净汇入35.6亿美元，连10个月净汇入254亿

路透台北7月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于6月净汇入约35.64亿美元；累计连续10个月净汇入共约254.45亿美元。

以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

2014年 6月 +35.64

5月 +30.81

4月 +50.98

3月 +32.47

2月 +7.22

1月 +8.01

----------------------------

2014年累计 +165.14

2013年12月 +18.54

11月 +0.61

10月 +31.64

9月 +38.53

8月 -21.66

7月 +27.68

6月 -29.60

5月 +29.88

4月 +11.91

3月 -0.70

2月 +18.36

1月 +6.62

---------------------------

2013年累计 +131.80

注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

2. 资料来源：金管会证期局。(完)

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