表格：台湾外资及陆资6月净汇入35.6亿美元，连10个月净汇入254亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于6月净汇入约35.64亿美元；累计连续10个月净汇入共约254.45亿美元。
以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2014年 6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +165.14
2013年12月 +18.54
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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2013年累计 +131.80
注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
2. 资料来源：金管会证期局。(完)
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
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