港报财经评论：基本面不差，内险追落后--经济日报7月4日

基本面不差，内险追落后/ 林瑞芬

港股周三突破后，昨稍作盘整，窄幅争持。恒指收报23,531，跌18点；大市成交额565亿港元。在短线反覆挑战24,000预计下，留意内险股追落后。回顾周三大市破闷局前，大户在两个周一故意制造即市波动（午市插水），摆脱晒些小散户看好的投资者。市场炒预期，美联储局耶伦又为低息政策护航，重申储局不会以加息来降低金融市场泡沫风险。暂无加息时间表提前的预期下，有利股市。中国内地保经济底政策频出，第三季预期初见成效。阿里巴巴未上市前，利新经济科技股炒作预期。三个预期下，恒指只要守3月以来上升轨225,00，短线反覆趋试24,000之势明确，紧贴大市趋势，成交额续略增，港交所 挑战高位势持续。不过，港政治环境近期混乱，视为升浪途中的不明朗因素尤在，即市23,300为支持参考忌失守。昨日港交所高见150.5港元，收报149港元，升1.3%，150港元尚见好淡争持。承前指150港元乃该股中期关键阻力位，一旦确认攻破，升速将加快。当前的大市成交额表现及对沪港通刺激港股交投增的预期，均是破位之关键。

3月以来，内银股反覆向上成国指定海神针，内险股相对落后，部分原因是H股相对A股有溢价，在沪港通将通车下收窄溢价中。然而，内险股的基本面不差，后市有反覆造好条件，自5月以来，内险股才随内银股升，有所落后，故值得留意。据中金公司预估，今年上半年寿险新业务价值增速或将超出市场预期。在代理人管道恢复强劲增长的驱动下，预估平保 、太保 及太平 的新业务价值增速将在15%以上的较高水平。而海通证券亦有预估，内险股上半年度的新业务价值增速将远远高于此前三年，预计最劲是太保，同比增长25%，而平保其次，为18%，新华保险 及国寿 增幅则只有10%及7%。

保费收入面分析，年初以来寿险保费获得爆发式增长，大幅超越市场预期，归结两主因：一是去年保险行业投资收益率提升，预计今年保险产品给予客户的收益率将上涨，产品吸引力提升；二是保险产品最主要的竞争对手：信托产品和银行理财产品的竞争力年初以来下滑，收益率下跌，此消彼长下推动保费大幅增长。(B03)

四行存贷急增，呈现宽松现象/ 余少文

大市回气，国企指数全日高低波幅不足88点。而四大行6月存贷金额急增，或是财政拨款力度增加，又或是监管放松所推动，利好行业信贷前景。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数只升6点，收报10,454点，成交额102亿港元，仍有71%主板H股随大市上升。内银股表现一般，指数由水泥、保险、汽车等股份撑住；红筹指数升30点或0.7%，报4,448点，成交额38亿港元，内房、汽车和水泥股领涨。踏入七月前后，微调措施一浪接一浪，人民银行批准银行在外汇零售市场自主定价，除了是外汇政策松绑外，也反映人民币市场化踏出一小步。即使美国仍然指中国政府操控汇价，并指人民币被低估，但见人民币经过早前急跌后，近期回稳，中国随即作出微调，反映中国认为人民币汇率已到合理水平，相信央行会逐步放宽外汇市场。

相信人民币市场化下，对中国内地股市发展是利好，尽管宽松在于零售层面，或可增加内银股的相关收入。而银行的信贷空间也有宽松现象，也利好内银股利息收入，因为中国内地媒体指工、建、农、中等四大行6月存款急增近2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿人民币。由于6月是传统的存款上升月份，今次或可解读为财政拨款力度增加。但实际上，四大行今年5月新增存款和贷款分别为2,782亿和2,728亿人民币，去年同期则为1.24万亿和2,702亿人民币，凸显今年6月数据有颇大增长。当然，媒体指四大行在6月最后1日的新增存款高达1.13万亿人民币，是整个月新增存款一半以上，也反映中国内地银行月底冲存款的现象仍然严重，也令市场对6月的货币供应相对乐观。

不过，以今年首五个月四大行占金融机构新增贷款比重约33%计算，行业6月新增贷款约8,800亿人民币，会低于市场预期的9,500亿人民币，但略高于去年的8,600亿和上月的8,700亿人民币，故投资者即使预期银行信贷宽松，也不宜过度憧憬。幸好一直期望的央行公开市场操作微调，确实有机会出现，尽管央行昨日继续28天正回购操作，但规模再缩减至100亿人民币的地量，扣除到期的400亿人民币，变相增加300亿人民币流动性。更重要是5月底曾出现100亿人民币正回购，6月底到期的前后，央行暂停了正回购操作。如以此作参考，则7月底有机会再暂停正回购，以增加流动性。(B04)