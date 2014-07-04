期货日报：需求旺季到郑州菜粕期货后市仍将维持多头行情

今年菜籽托市收购于6月正式展开。其中有两点值得注意：第一，长江流域菜籽主产区（湖北、江苏、安徽等）收储细则规定：由中储粮直接付款给菜籽农户或经销商，不经过油菜籽加工企业。中储粮委托油菜籽加工企业代加工，规定出粕率、出油率和菜粕指导价，给予油菜籽加工企业一定数量加工补贴。第二，中储粮指定销售菜粕的企业，例如，湖北能够销售菜粕的贸易商和饲料厂共16家，油厂不能回购自产菜粕。在此背景下，油厂只是代为加工菜籽，几乎无利可图。正因为如此，市场传言为中储粮代工的油厂要求指定的菜粕销售企业加价才可提货。(完)