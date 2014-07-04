国泰君安期货：大连焦炭期货下跌空间有限，利空基本出尽

7月伊始，日照钢厂下调二级焦到厂基价20元/吨至1010元/吨，然而期货盘面反应平淡，显示钢厂调价信息已在市场预期之中。由于当前炼焦煤企业挺价意愿增强，独立焦化企业产量缩减，下游钢铁产量维持高位，焦炭下方空间有限。

4月以来，国家定向降准等稳增长信号频出，市场气氛转暖。近期粗钢产量维持在日均220万吨附近。铁矿石价格大幅下跌，增加了钢厂利润，唐山地区高炉开工率从4月的81.8%上升至当前的90.26%。粗钢产量维持高位，高炉开工率回升，利好焦炭需求。从钢材下游库存来看，尽管市场对于钢材需求并不看好，但钢铁社会库存却在持续下滑。最新一期上海螺纹钢库存为20.56万吨，与去年同期相比，减少12.59万吨，同比降幅为37.98%，显示下游需求依然强劲。(完)