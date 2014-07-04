国泰君安期货：大连焦炭期货下跌空间有限，利空基本出尽

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
7月伊始，日照钢厂下调二级焦到厂基价20元/吨至1010元/吨，然而期货盘面反应平淡，显示钢厂调价信息已在市场预期之中。由于当前炼焦煤企业挺价意愿增强，独立焦化企业产量缩减，下游钢铁产量维持高位，焦炭下方空间有限。
4月以来，国家定向降准等稳增长信号频出，市场气氛转暖。近期粗钢产量维持在日均220万吨附近。铁矿石价格大幅下跌，增加了钢厂利润，唐山地区高炉开工率从4月的81.8%上升至当前的90.26%。粗钢产量维持高位，高炉开工率回升，利好焦炭需求。从钢材下游库存来看，尽管市场对于钢材需求并不看好，但钢铁社会库存却在持续下滑。最新一期上海螺纹钢库存为20.56万吨，与去年同期相比，减少12.59万吨，同比降幅为37.98%，显示下游需求依然强劲。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。