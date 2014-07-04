《汇市简讯》美元/日圆回软，周末前及薪酬结算需求获得满足

0117GMT

* 美元/日圆自稍早的102.22高点小幅回落，目前为止低点为102.11

* 东京定盘可见到部分需求，这是周末之前及薪酬结算日(Gotobi)常见情形

* 102.00及其下方料有来自日本进口商/投资人、投机客的买盘

* 稳步从周一低点101.23上涨，资金流入可观

* 上档停损单料位于102.50及102.80上方，102.46为一目均衡云区顶部，而6月4日高点落在102.80附近(完)

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