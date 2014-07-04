《汇市简讯》美元/日圆回软，周末前及薪酬结算需求获得满足

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
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* 美元/日圆自稍早的102.22高点小幅回落，目前为止低点为102.11
* 东京定盘可见到部分需求，这是周末之前及薪酬结算日(Gotobi)常见情形
* 102.00及其下方料有来自日本进口商/投资人、投机客的买盘
* 稳步从周一低点101.23上涨，资金流入可观
* 上档停损单料位于102.50及102.80上方，102.46为一目均衡云区顶部，而6月4日高点落在102.80附近(完)
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荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。