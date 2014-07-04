台湾股市：微收跌结束四连涨，下周高档震荡留心外资动态

路透台北7月4日 - 台湾股市周五微收跌，结束此前连续四日涨势。分析师指出，台股急涨至9,500点后震荡加剧，外资亦有缩手迹象，预料下周将以9,500点为中心波动，美股走势及外资动向将主导盘面。

台湾加权股价指数 收低0.17%或16.18点至9,510.05点；今日成交值 为1,156.13亿台币，上交易日修正后为1,218.99亿。

今日盘中亦历经较大波动，盘初一度受美股激励再创六年八个月高位，来到9,550.11点，前高为2007年11月1日的9,785.75点。受惠本周前四个交易日持续攻坚，台股周线收高约2.18%。

新光投信协理谢学云指出，上日外资在台股现货买超已缩至3.24亿台币，今日料买卖超力道差距不大，下周还是要小心外资的反转讯号。不过只要美股没有大幅回档，从台股大型权值股仍受追捧来看，下周台股即使进入整理下方仍有机会寻得支撑，区间先看9,400-9,600点。

“台股现在的位置是蛮高的，外资的动态还是看国际因素。”他说。

电子类指数 今日终场微跌0.05%，宏达电 则收高1.09%，该公司上日晚间公布第二季合并税后由上季的亏损转为获利22.6亿台币，略超出市场预期，也较去年同期成长80%。