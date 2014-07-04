港报社评：掷杯暴力须谴责，破裂关系该修补--信报7月4日

特首梁振英昨天到立法会出席答问大会，23名泛民议员集体离席抗议，强烈要求他对占中公投和七一游行所提出真普选诉求作出回应；议员黄毓民更向特首投掷玻璃杯，事后特首办报警查办。当前议会有秩序运作已十分困难，行政与立法关系恶劣到如斯地步，双方协调合作的基础濒于崩溃，政府施政举步维艰，若不及早扭转这个局面，香港社会的稳定性和政治秩序势必受到冲击。

梁振英昨天在答问大会虽则提问道出了政府施政处处受阻的原因，但对于议员把拉布作为抗争工具，并将之＂常态化＂，却依然在议会取得民意授权这个本质问题没有触及，恰恰这是梳理议员滥用议会程序，破坏行政立法关系的关键所在。

诚然，议员粗暴行为必须加以谴责，但毕竟个别性的越轨行为掩盖不了昨天泛民议员集体离席、由此突显行政与立法关系＂决裂＂，导致双方协调合作的基础受到进一步动摇的严重性。

客观地说，占中全民投票人次超过79万、七一游行人数10年新高，连串令人目眩的数字，背后所反映集体行动的澎湃意志，无论争取的目标是什么，问责政府都不能加以＂冷处理＂。

事到如今，无论政府和泛民议员，都必须遵从向公众问责的政治德性，认真寻求理性妥协，设法修补行政立法的破裂关系；在政改问题上，政府提交的方案，在不违反《基本法》原则下，提名委员会的组成尽量扩大市民参与比例，把民意融入其中，以化解一场政治急风暴雨，无疑也是公众合理而热切的期望。(A02)