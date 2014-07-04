印度央行：将企业海外投资限额恢复至资产净值的400%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透孟买7月3日 - 印度央行周四将本国企业海外投资限额恢复至原有水平，规定海外投资不得超过企业资产净值的400%，此前印度卢比兑美元从去年的纪录低位反弹。
去年8月，印度央行将企业海外投资限额从资产净值的400%调降至100%，旨在遏制美元外流并阻止卢比跌势。
任何超过企业净值100%的海外投资都必须经过央行的审批。
周四印度央行表示，已决定将企业海外投资限额恢复至2013年8月之前的水平。
但一个财年内投资额若超过10亿美元，仍需央行提前审批。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。