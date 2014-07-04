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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 09:54 BJT

印度央行：将企业海外投资限额恢复至资产净值的400%

路透孟买7月3日 - 印度央行周四将本国企业海外投资限额恢复至原有水平，规定海外投资不得超过企业资产净值的400%，此前印度卢比兑美元从去年的纪录低位反弹。

去年8月，印度央行将企业海外投资限额从资产净值的400%调降至100%，旨在遏制美元外流并阻止卢比跌势。

任何超过企业净值100%的海外投资都必须经过央行的审批。

周四印度央行表示，已决定将企业海外投资限额恢复至2013年8月之前的水平。

但一个财年内投资额若超过10亿美元，仍需央行提前审批。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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