港报社评：议会不容暴力，各派莫各走极端--经济日报7月4日

就算泛民议员与部分港人，对港府极感不满甚至憎厌，但议员责任是为市民监督政府，特首每隔数月才出席一次答问会，议员本应把握机会提问、质询，但未履职责，而且率先离场，拒绝对话，徒添泛民与政府尖锐对立，实非港人之福。 且港人除关注政改，不少民生、经济议题亦与市民忧戚相关，泛民却不但未藉答问会催促特首拿出对策，近期激进泛民滥拉布更日益加剧，前天又再导致立会流会，且其他泛民议员未加制止，更被疑暗中配合，变相纵容瘫痪议会。泛民或许要藉此拉倒港府施政，以发出对港府以至现行政治体制的控诉，惟实际上，不少民生议案，如玛丽医院重建、低收入家庭津贴等，却因无日无之的拉布，卡在议会动弹不得，泛民如此并非惩罚港府，而是惩罚市民尤其基层。 泛民的表现着实令市民摇头叹息，惟亦惹人深思的是，今届立会陷严重空转，除因泛民不合作外，还因建制派存斗争思维，近期呈现自恃议会多数，漠视协商精神与程序公义，往往硬推议案通过，议会撕裂更剧。建制与泛民＂你做初一、我做十五＂，令立会演成空前乱局。 泛民与建制皆应反躬自省，若再政争先行，不但赔上立会形象，更令全体港人成大输家。双方应站在港人利益，先放下积怨，讨论如何化解当前僵局、改进议事规则，令立会能有效运作。如此才能稍息港人忧心，无负议员本份。(A10)