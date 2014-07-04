台湾汇市：台币量缩收平，下周台股仍为重要变数

* 重要数据公布告一段落，台币进入整理期 * 下周台股仍有变数，但估外资进出不会太大 * 下周实质交易区间估在29.820-29.930 路透台北7月4日 - 台币兑美元 周五收在平盘附近，几无变动。国际 美元虽受非农数据优于预期走扬，但主要亚币反应不大，台币亦在区间内来回，方向不明令 交投量萎缩，交易员估台币下周将进入相对安静的整理期。 汇银人士指出，台股在急涨后于9,500点附近料亦将进入较为震荡的整理格局，但如果 没有进一步的急涨或急跌，预料外资的资金进出将属少量平稳，较难带动特定方向。不过如 果台股意外挫跌或整理后再行上攻，带动外资较为大量的汇出或汇入，将成为台币走势的另 一变数。 而在实质需求部分，时序仍在月初，进出口商也不急于进场交投，主要以价位做为依归 ，交易员估将让近期较大区间29.820-29.930难以突破。 〞盘势还是很黏稠，下礼拜的交投量不会大。〞一位本地大型银行交易员说。 台币本周一度涨至29.810的半年高位，但无缘测试29.800的整数关卡，周线仅微幅收升 2.5分或0.08%。 由于下周暂时不见大型企业发放股利，交易员预料股利汇出题材将等到7月下旬才会渐 次发酵。但市场对股利汇出的可能力道看法分歧，多数预估对台币的影响仍是持平至小贬。 一名本地交易员认为，台湾央行应不乐见台币升值预期过强，在时序近月中至月底时， 有机会借外资股利汇出题材顺势引导台币略略走贬，但预料仍在较大区间范围内，29.950至 30元整数关卡对台币仍具强力支撑。 交易员预估下周台币将在29.820-29.930间来回。台币今日主交易区间在29.867-29.889 ，上日交易区间主要在29.853-29.894。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点持于平盘附 近。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.870/29.880左右，上日纽约盘收在2 9.842。 台湾股市周五微收跌，结束此前连续四日涨势。外资及陆资在台股卖超51.77亿台币， 中止先前连续九个交易日买超。 多数新兴亚洲货币周五上涨，并有望录得周线涨幅。美国就业数据意外强劲，提振了风 险资产，并未引发对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能开始升息的担忧。 下周全球重要经济事件与数据包括： 7/7(一)：日本5月同时指标和领先指标；美国6月就业趋势指数；德国5月工业生産；日 本央行召开分支机构经理季度会议，总裁黑田东彦致开幕词；欧洲央行管委会成员劳滕施莱 格发表讲话。 7/8(二)：台湾6月消费者物价指数(CPI)；日本6月服务业景气判断指数；德国5月进出 口数据；英国5月工业生産/制造业産出；美国5月消费者信贷；美国明尼亚波利斯联储总裁 柯薛拉柯塔发表演讲；巴黎欧洲金融市场协会金融论坛；日本央行副总裁中曾宏发表演讲。 7/9(三)：中国公布6月CPI和PPI数据；美国抵押贷款市场指数及再融资指数；韩国6月 进出口物价；英国央行举行货币政策委员会会议；美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月 会议记录。 7/10(四)：韩国央行利率决定；中国6月进出口贸易数据；英国央行利率决定；美国一 周初请失业金；美国5月批发(趸售)库存及销售；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美 国经济与货币政策发表演讲。 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦 预算；美国第六届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰 大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.937 29.935 29.863-29.940 29.940 4.61 6.60 元太外汇经纪公司 29.933 29.930 29.867-29.935 29.935 2.06 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.140/-0.115 (完)