金友期货：大商所鸡蛋料步入上涨通道，因需求旺季来临现货商挺价惜售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
7月-9月鸡蛋步入季节性旺季。供给方面，因天气较热鸡蛋不易保存。需求方面，因双节消费的拉动，将使鸡蛋市场形成供应紧张的格局。未来3个月内，预计鸡蛋价格将步入上涨通道。
6月上旬，现货鸡蛋价格呈“V”字形反转。目前鸡蛋主产区现货报价为湖北4.38元/斤，河北4.42元/斤，河南4.44元/斤，辽宁4.16元/斤，山东4.5元/斤，全国现货报价4.45元/斤。主销区上海4.73元/斤，广东4.7元/斤，相对于6月月初都上涨了3-5毛/斤。通过我们与现货商的沟通，现货商较看好7、8月的鸡蛋行情，部分贸易商存在惜售心理，上游出货量不大。同时，由于6月降雨不断，饲料霉变机率增大导致各地蛋鸡腺胃炎情况发生严重，鸡蛋产量进一步减少。
需求旺季即将来临，再加上蛋鸡存栏量不足，将造成鸡蛋的上涨行情。从风险的角度考虑，未来鸡蛋仍有小幅回调的可能。若盘面出现回调行情，将是低位买入的机会，未来两至三个月鸡蛋行情较为乐观。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。