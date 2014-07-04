金友期货：大商所鸡蛋料步入上涨通道，因需求旺季来临现货商挺价惜售

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

7月-9月鸡蛋步入季节性旺季。供给方面，因天气较热鸡蛋不易保存。需求方面，因双节消费的拉动，将使鸡蛋市场形成供应紧张的格局。未来3个月内，预计鸡蛋价格将步入上涨通道。

6月上旬，现货鸡蛋价格呈“V”字形反转。目前鸡蛋主产区现货报价为湖北4.38元/斤，河北4.42元/斤，河南4.44元/斤，辽宁4.16元/斤，山东4.5元/斤，全国现货报价4.45元/斤。主销区上海4.73元/斤，广东4.7元/斤，相对于6月月初都上涨了3-5毛/斤。通过我们与现货商的沟通，现货商较看好7、8月的鸡蛋行情，部分贸易商存在惜售心理，上游出货量不大。同时，由于6月降雨不断，饲料霉变机率增大导致各地蛋鸡腺胃炎情况发生严重，鸡蛋产量进一步减少。

需求旺季即将来临，再加上蛋鸡存栏量不足，将造成鸡蛋的上涨行情。从风险的角度考虑，未来鸡蛋仍有小幅回调的可能。若盘面出现回调行情，将是低位买入的机会，未来两至三个月鸡蛋行情较为乐观。(完)

详情请点选链接： here