台湾汇市：台币早盘区间偏弱，非农数据良好且台股呈疲态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台币兑美元 周五早盘在区间内偏弱整理。美国6月非农就业数据优于预期，推升国际美元走高，加上台股因监管机关警告风险表现偏弱，令台币难有好表现。不过韩元 持坚提供台币一定支撑，限制了贬幅。
交易商指出，尽管非农数据有些出乎市场意料的好，但美元兑主要亚币的涨势其实并不明显，台币虽然跟进趋贬，但在29.900附近出口商料陆续进场抛汇，要贬破站稳暂时也不太容易。他们认为，接下来台股是否有转向讯号，反而是汇市的观察重点。
〞台股那边要小心一下，(金管会)主委可能是担心过热，暂时消气一下是比较好。〞一位本地银行交易员说。
交易员指出，外资已连续10个月汇入，再汇入的空间有限，但如果台股转向，将会让外资汇出，较不利台币后续走势。但市场认为台股是否反转的讯号需要再观察，下周最可能的戏码是股汇同陷区间整理。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.850-29.900，上日主要区间在29.853-29.894。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点持在平盘附近，一个月远汇报价 暂报在29.880/29.888左右，上日纽约盘收在29.842。
台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于6月净汇入约35.64亿美元；累计连续10个月净汇入共约254.45亿美元。
台湾工商时报报导，金管会主委曾铭宗上日首度表示对未来台股〞审慎乐观〞，强调他经过两周观察及深思，分析目前台股指数已进入相对高点，且外资连10月净汇入，随时可能转向，因此要提醒投资人注意投资风险。
交易员观察盘中动态：
* 美元指数 走高，但主要亚币挫跌有限
* 台股 开盘后由升转跌，气氛转弱不利台币
* 美国长周末前场中交投零星，待下周再厘清方向
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.900
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荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
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