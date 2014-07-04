港报社评：立会回复有效议事，政府议员都有责任--明报7月4日

特首梁振英出席立法会行政长官答问会的遭遇再升级，除了激进议员对他掷玻璃杯，其他民主派议员则拉队集体离场，这两件事，充分反映立法会恶质化加剧，行政与立法关系处于决裂状态。近期立法会成为泛民与建制派、泛民与政府斗争的场所，形成议事失效，阻碍政府施政；政府和议员有责任改善这个局面，特别是立法会应该修订议事规则，要做到包容少数声音的同时，少数议员不能利用议事规则变相挟持整个立法会，使立法会回复有效议事的状态。

今次投掷玻璃杯事件，除了建制派议员，23名民主派议员也表示不接受掷杯行为。民主派议员今次切割，及时而恰当，因为再姑息激进行为，对立法会和民主派议员在市民心目中的形象，会进一步带来负面影响。

民主派22名议员向梁振英高举＂真普选、无筛选＂标语，并高叫口号之后集体离场。民主派议员这次罕见离场，起码折射出他们与政府的关系跌至冰点，有议员形容显示行政与立法关系濒临崩溃边缘，要求梁振英回应如何改善行政立法关系。

有20多名议员坚决不与政府合作，梁振英和政府应该放下身段，寻求与民主派沟通。民主派也要释出善意，表达与政府寻求和解合作之意，民主派议员应该同意修订议事规则，消除少数挟持多数的根本原因。

近期立法会流会，与极少数议员＂玩点人数＂有关。议事规则容许议员不断要求点人数，本周三流会就是玩点人数的结果。现行点人数规则不合理之处，已经暴露无遗，应该修订，当然要防范议员偷懒，避免出现公帑养懒人的情况。(A03)