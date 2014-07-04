港报社评：谁践踏议会尊严?--星岛日报7月4日

立法会议事堂有人投掷玻璃杯，警方到场调查，因为事前未经立法会主席或秘书长批准，有议员批评是＂践踏议会尊严＂。不过，在大部分市民心目中，令议会尊严扫地的是那些多次扰乱议会程序的议员，反映在多个民调显示，立法会的民望比政府为低。

过去立法会议员抛掷的道具无甚杀伤力，今次飞向特首梁振英的物件，却是足以使人头破血流的玻璃杯，是不能容忍的刑事袭击行为。行政长官办公室报警，警方接报到场调查，是合理合法的举动。

立法会议员自己管理不好自己，＂家嘈屋闭＂兼发生＂暴力事件＂，劳动警察上门，是谁在丢立法会的脸？

这样的暴力行为，不能一句谴责了事，更要追本溯源，深入了解立法会为何会＂沦落＂到出现这种场面，从而治标又治本。

以往议会中出现的辱骂、掷物、破坏秩序、滥用议事规则，阻挠议会正常运作等事件，虽然立法会内部讨论过如何收紧议事规则，都因为泛民政党担心缩窄表达自由而不了了之，变相纵容这类行为不断重演，而且变本加厉。

香港民主进程，本有两条路供选择。其一是透过有秩序的运作，逐步完善，让中央放心让香港有较高程度的民选自治空间。现在走的另一条路，则是以破坏和瘫痪现行的管治，以硬碰硬的方式来争取心目中的民选制度，希望险中求胜。可是，走这条险路的议员和政党现时的表现，能够令港人有信心，若实行他们推动的制度或让他们执政，这就能解决问题吗？(A06)