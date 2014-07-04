伊拉克情势：库尔德领导人要求议会筹备独立公投

路透伊拉克阿比尔7月3日 - 伊拉克库尔德自治区领导人周四要求当地议会筹备独立公投，表明他对巴格达政府已失去耐心。巴格达正在和逊尼派叛乱分子作斗争，并努力想组建一个新政府。

尽管美国向库尔德族施压，敦促其站在巴格达一边，但库尔德族还是动了独立的念头。

最近几周，就在教派动乱威胁到伊拉克的完整统一之际，库尔德族趁机将自己的领土范围扩大了40%。伊拉克的库尔德族有500万人口，自1990年代以来一直在相对和平的状态下实行自治。

库尔德领导人Massoud Barzani要求议会成立一个委员会，筹办独立公投并确定公投日期。

“我们决定自己命运的时刻到来了，我们不能再等别人来决定我们的命运了，”Barzani在库尔德议会闭门会议中说道，会议录像后来在电视台节目中播出。

“出于那个原因，我认为第一步需要成立一个独立的选举委员会，第二步是为公投做准备。”

就在前几天，伊拉克新议会在巴格达举行的首次会议未达成任何协议不欢而散，库尔德人和逊尼派会后都抱怨，作为多数派的什叶派没有提名总理人选。

美国高级国防官员称，伊拉克安全部队有能力保卫巴格达，但要他们发起进攻重新夺回失守地区，恐怕有难度，主要因为他们的后勤环节薄弱。

美国参谋长联席会议主席邓普西将军在五角大楼对记者表示，伊拉克人的“未来非常黯淡”，除非他们能弥合政府内部的教派分歧。政府安全部队无力抵抗伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)激进分子攻势的原因之一是缺乏一个包容的政府。

“他们崩溃不是因为一场战斗。他们崩溃是因为他们完全看不到未来的希望，”邓普西说道。(完)