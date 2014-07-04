港报社评：谴责袭击特首，揭露对抗建制面目--文汇报7月4日

在昨早特首答问会上，反对派议员群起搞事，黄毓民更朝特首梁振英投掷玻璃杯，碎片四溅。黄毓民公然在议事堂暴力袭击特首，是对法治社会和文明议会的严重挑战，必须予以强烈谴责，警方须依法检控。必须指出的是，议会暴力化的趋势愈演愈烈，不能简单归结为行政立法关系恶劣，最大的原因是占议会少数的反对派议员全面对抗建制，从议会暴力到没完没了的拉布，企图全面瘫痪政府。

在上次5月22日的行政长官答问大会上，激进反对派议员上演辱骂特首，向特首掷物的闹剧，令答问大会被迫腰斩。事件发生之后，国务院港澳办发言人指出，特区行政长官和政府官员到立法会履行工作职责必须得到尊重，立法会的正常秩序应得到有效维护。港澳办的表态，显示中央高度重视维护基本法赋予行政长官的宪制地位，不容损害政府有效施政和立法会的正常秩序。社会各界和立法会，须齐声谴责极少数议员的野蛮行径，以维护基本法的权威和议会的正常秩序。

少数议员对抗建制，是由于他们在本质上不愿接受中国恢复对香港行使主权的事实。他们所考虑的全部，就是如何为反对而反对，他们将自己放在建制的对立面，连现存宪制体制的合法性也进行挑战。他们就任议员时须宣誓拥护基本法。他们挑战宪法和基本法赋予中央政府及特区政府的宪制权力和责任，是赤裸裸违反誓言的行径。他们既要对抗宪制，又要进入宪制，是自相矛盾和极其虚伪的。对于行为不检和违反誓言「搞搞震」的议员，社会各界必须予以揭露和谴责。(A03)