中国金融：证监会同意商业银行在证交所重启债券回购交易--消息

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透香港/北京7月4日 - 两位消息人士周五对路透表示，中国证监会同意商业银行在证券交易所进行债券回购交易。这将是商业银行时隔17年后在证交所重启该业务。
他们并透露，商业银行重启证交所债券回购业务，目前仅获证监会同意，应该还要等央行及银监会的意见。
1997年6月，为规范发展国债回购市场，禁止银行资金违规流入股票市场，中国央行叫停银行机构在证交所的证券回购和现券交易。而商业银行在证交所债市现券交易业务，此前已于2010年正式重启。
消息人士称，参与证券交易所债券回购交易的商业银行，应当制定内部控制和风险管理制度，规范操作流程，防范风险。交易所则应该对银行回购资金流向进行监测，防范系统性风险。
此外，中国证券登记结算公司会同上海、深圳证券交易所，完善债券回购业务规则，保障商业银行参与交易所债券回购业务时，其交易品种不得低于投资级；同时对证券公司、基金管理公司等专业机构投资者债券融资回购杠杆比例设定上限，报证监会备案。
中国证监会暂未对上述消息予以置评。(完) (发稿 路透中文新闻部)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。