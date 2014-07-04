日本股市：早盘中升至五个半月高点，美国就业报告激励风险意愿

路透东京7月4日 - 日本股市日经指数周五早盘中升至五个半月高点，因美国就业报告远优于预期，助长投资者对较高风险资产的偏好；与此同时，日圆疲软则提振出口股。

日经指数 早盘中上涨0.7%，报15,459.22点，稍早一度触及15,490.37点，为1月23日以来最高水准。本周迄今日经指数已涨2.2%。

分析师表示，美国非农就业报告对日本市场未来几个月的发展是个吉兆。即便美国经济强劲暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能考虑提早升息，但长期而言对日本都有利。

“如果美国经济强劲并且升息，美元将会走强，所以利多日股。”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura称。

他并表示，如果日本企业4-6月业绩强劲，并表明企业安全度过4月消费税上调的冲击，那么7月稍晚到8月日本市场将可能进一步走扬。