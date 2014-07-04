中国黄金：今年进口最多可能下降400吨，因需求减弱和融资监管趋紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
中国审计署上周表示，发现25家黄金加工企业2012年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计944亿元人民币，套取汇差和利差9亿多元。
Klapwijk虽然断言中国黄金进口下降可能拉低价格，但并不赞同中国黄金融资交易大规模解除仓位，会影响到国际金价。
不过他也表示，这可能让实货黄金的流向发生逆转。最近几年实货黄金是从西方流向东方，伦敦和纽约市场的投资者卖出上市交易基金(ETF)后，支持ETF的库存黄金便运往东方以满足中国的需求。
“由于进行交易的黄金几乎都在远期市场做了对冲，因此这些仓位如果被解除，对金价应该不会有什么影响，”他说。
“不过，对正价差(远期升水)可能会有影响，中国或香港相对于全球其他市场的实货升水或贴水也会受到影响。”
他表示升水有可能大幅下滑，并补充称：“如果贴水大幅上升，会形成一股压力，促使黄金从中国出口至香港，然后回流欧洲，实际上是部分扭转了2011-13年期间受融资需求推动的流动方向。(完)
(编译 杜明霞/石冠兰/郑茵 审校 白云/李婷仪/张若琪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。