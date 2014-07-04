中国黄金：今年进口最多可能下降400吨，因需求减弱和融资监管趋紧

中国审计署上周表示，发现25家黄金加工企业2012年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计944亿元人民币，套取汇差和利差9亿多元。

Klapwijk虽然断言中国黄金进口下降可能拉低价格，但并不赞同中国黄金融资交易大规模解除仓位，会影响到国际金价。

不过他也表示，这可能让实货黄金的流向发生逆转。最近几年实货黄金是从西方流向东方，伦敦和纽约市场的投资者卖出上市交易基金(ETF)后，支持ETF的库存黄金便运往东方以满足中国的需求。

“由于进行交易的黄金几乎都在远期市场做了对冲，因此这些仓位如果被解除，对金价应该不会有什么影响，”他说。

“不过，对正价差(远期升水)可能会有影响，中国或香港相对于全球其他市场的实货升水或贴水也会受到影响。”

他表示升水有可能大幅下滑，并补充称：“如果贴水大幅上升，会形成一股压力，促使黄金从中国出口至香港，然后回流欧洲，实际上是部分扭转了2011-13年期间受融资需求推动的流动方向。(完)