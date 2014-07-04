欧洲个股：菲亚特因会计变更，第一季净亏由3.19亿欧元修正为1.73亿

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透米兰7月3日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周四表示，该公司第一季净亏损从先前公布的3.19亿欧元修正为1.73亿欧元，因对菲亚特买断美国克莱斯勒交易进行相关的会计变更。
该项调整导致认列2.23亿欧元非现金收益。
这项调整是针对看涨期权覆盖的一部分克莱斯勒股权公平价值与这部分期权估计结算价之间的价差。菲亚特在收购前执行了这项期权。
该项看涨期权覆盖的股权约占克莱斯勒股份的10%。
菲亚特在声明中称，这项收益对现金没有影响，也不会影响集团最终的净权益。
菲亚特在1月时，以43.5亿美元买下尚未拥有的41.5%股份，完全收购了克莱斯勒。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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