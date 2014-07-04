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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 10:25 BJT

欧洲个股：菲亚特因会计变更，第一季净亏由3.19亿欧元修正为1.73亿

路透米兰7月3日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周四表示，该公司第一季净亏损从先前公布的3.19亿欧元修正为1.73亿欧元，因对菲亚特买断美国克莱斯勒交易进行相关的会计变更。

该项调整导致认列2.23亿欧元非现金收益。

这项调整是针对看涨期权覆盖的一部分克莱斯勒股权公平价值与这部分期权估计结算价之间的价差。菲亚特在收购前执行了这项期权。

该项看涨期权覆盖的股权约占克莱斯勒股份的10%。

菲亚特在声明中称，这项收益对现金没有影响，也不会影响集团最终的净权益。

菲亚特在1月时，以43.5亿美元买下尚未拥有的41.5%股份，完全收购了克莱斯勒。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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