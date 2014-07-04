美国个股：通用汽车用户在17年前已投诉过点火开关问题

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透底特律7月3日 - 通用汽车 的车主自1997年以来就在向经销商投诉点火开关缺陷，比通用汽车推出雪佛兰Cobalt和其他存在该问题的小型车要早好几年。
通用汽车本周将召回数量增至超过800万辆，但并未透露是在何时首次发现存在于1997款雪佛兰迈锐宝和2000款雪佛兰Impala等车型的技术问题。
路透对美国安全监管机构维护的客户投诉数据库进行了查阅，发现通用汽车经销商几乎在迈锐宝上市时就已经被告知点火开关存在缺陷，而且大部分无法修复这一故障。
之后几年，一些车主报告车辆在行驶中熄火。其中一位车主引述经销商的话称，通过更换点火开关可能解决该问题。
在美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)收到的最早一批投诉中，一位来自新泽西的女车主在1997年4月称，她的1997款迈锐宝“熄火了七次”，无法启动。车钥匙锁止在点火插孔中，无法转动。
该车主的经销商曾两度更换点火开关，但问题并未得到解决。
通用汽车一位发言人表示，无法透露将近20年前的Impala车型的情况。通用汽车在进行了公司历史上最详尽的安全检查后，决定启动近期的召回行动。(完)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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