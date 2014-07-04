中国债市动态：现券收益率先升后降未脱疲态，整体预期仍偏谨慎

路透上海7月4日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率先升后降，不过偏弱市况下，较上日仍录得一定涨幅。新债方面，国开行招标的一年固息债，投标情况较此前发行的政策性金融债有所改善，结果低于预期。

交易员称，目前来看，即使有半年末存款准备金例行调整，资金面暂时也无需太过担心。反倒是不断增强的经济向好预期，对现券尤其长端压力较大，市场预期相对谨慎。

北京一银行交易员表示，早盘“现券收益率上行，后来出了国开否认定向(央票)后，收益率略下了一些。”

权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行 并不在定向之列。

上海一银行交易员并称，早盘现券最高涨幅一度接近10个基点(bp)，随后又回落约5个bp，涨幅有所收敛。

剩余期限近10年的国开行固息债140211券最新报价 在5.2500%/5.1000%，上日尾盘为5.2000%/5.0600%。

至于后市，受访交易员中谨慎看法居多。“最近经济数据差不多都挺好的，而且央行还继续发央票。如果没有好的消息，我觉得不太乐观。”北京另一银行交易员认为。

不过也有交易员指出，现券收益率近日已累积一定涨幅，加之国开新债发行转好，若下周存款准备金调整缴款安然度过，不排除现券会走稳。

国开行上午招标的一年期固息债低于预期，而且较此前金融债招标情况有所好转。市场人士表示，当前银行间资金面平稳背景下，机构出于流动性管理目的，对短期品种青睐有加，参与投标积极性较高，致投标倍数逾4倍。