《焦点》中国证交所债券回购有望向银行重开闸，但充沛活水一时难饮

* 商业银行有望在证交所重启债券回购--消息

* 若顺利成行，标志中国债市互通互融再迈实质性一步

* 证监会乐于推进，但央行态度十分关键

* 银行反响淡然，证交所一时难饮充沛活水

作者 康熙泽/李宏薇

路透北京/上海7月4日 - 时隔17年后，中国证监会向商业银行重新开启参与证券交易所债券回购的大门。若成行，不仅将丰富市场参与者的融资渠道，更标志交易所与银行间债市互通互融再迈出实质性一步。

不过业内人士同时指出，在中国债市现有“多龙治水”的局面下，央行未来的态度十分关键。进一步讲，即使银行真正获准进入证交所进行债券回购，初期交投意愿不强，证交所一时难饮充沛活水。

两位消息人士周五对路透表示，中国证监会同意商业银行在证券交易所进行债券回购交易。不过目前仅获证监会同意，还要等央行及银监会的意见，所以靴子能否顺利落地仍待观察。

“如果商业银行能够在交易所市场开展回购交易，将打通货币市场和资本市场的水坝，熨平交易所和银行间市场的资金利差，有利于利率市场化，减少金融市场的监管套利行为。”一券商债券交易主管称。

上述交易主管并指出，数年来推动交易所债市和银行间债市互联互通进展缓慢，此次商业银行有望重返交易所市场，是落实国务院金融33条的重要举措。

今年5月，国务院刊发进一步促进资本市场健康发展的若干意见，共包含33条内容，指出深化债券市场互联互通。在符合投资者适当性管理要求的前提下，完善债券品种在不同市场的交叉挂牌及自主转托管机制，促进债券跨市场顺畅流转。鼓励债券交易场所合理分工、发挥各自优势。

长江证券交易员张晖认为，银行进入交易所可能更多扮演资金供给方，这丰富了市场参与者的融资渠道，长远来看是为建设多层次债券市场又迈出一步。

此外，有业内人士提到，今年中国A股IPO重启，因新股集中申购导致交易所资金价格出现大幅波动，假设银行重启回购业务，成为交易所新资金来源。

“我觉得是往股市注水，IPO不是开闸了么？需要流动性支持。”该人士表示。

在经历四个月的空档期后，中国A股首次公开发行(IPO)于6月再度重启。而且IPO期间，上证所隔夜回购盘中也曾因此攀升至30%高点。

不过中国股市对上述消息并未领情。沪综指 周五小幅收跌，结束此前连续四日反弹，沪深两市中小市值个股走势出现分化，回调压力加大。

**债市多头监管，成行与否难确定**

中国债券市场监管涉及央行、银监会、证监会和发改委等等多个部门，目前商业银行重返证交所进行债券回购交易仅获证监会首肯，央行等意见尚不明朗，所以最终能否成行尚待观察。

前述券商债券交易主管就坦言，多年来中国监管分割导致的格局短期内依然存在，虽然证监会允许商业银行在交易所开展回购业务，但是银监会和人民银行是否允许存在一定疑问。

回顾历史，禁止银行资金违规流入股票市场，正是1997年中国央行叫停银行机构在证交所的证券回购和现券交易的初衷。

上海一券商固定收益部门研究主管也提出疑问，当初停止银行在交易所进行回购交易的是央行，所以再允许他们打开这扇门的监管机关是不是还应该是央行呢？

据路透获得的消息显示，是次证监会放行商业银行参与证券交易所债券回购交易，也提出了应当制定内部控制和风险管理制度，规范操作流程，防范风险等要求，以及交易所则应该对银行回购资金流向进行监测等。

受参与主体规模限制，不论是从体量，还是交易品种上，证券交易所债市一直明显落后于银行间债市。去年银行间债市经过整顿风暴过后，对丙类户、代持等业务加强了监管；而证交所，则在引入国开行发债，以及防范债券风险管理等方面，做了不少工作。

为发展市场，从国务院层面强调债市要互联互通。不过多头监管之下，部分创新发展仍一波三折。

证券交易所一直将资产证券化产品在交易所上市，视为重点工作之一。不过首只交易所信贷资产支持证券(ABS)--平安银行 1号小额消费贷款ABS，在发行当日被央行紧急叫停，后虽成功发行，但业内人士对ABS的未来前景并不乐观。

1997年6月，为规范发展国债回购市场，禁止银行资金违规流入股票市场，中国央行叫停银行机构在证交所的证券回购和现券交易。而商业银行在证交所债市现券交易业务，此前已于2010年正式重启。

**券商等借钱者有情，银行出钱方料无意**

商业银行作为银行间市场的绝对主力，其资金体量相当庞大，与证券公司、基金公司作为交易对手时，银行多数是以资金供给者身份出现。

假设银行真的可以在证交所开展债券回购业务，那么交易所回购资金的供给会因此明显增加么？就目前情况来看，答案并不理想，很可能是落花(资金需求方)有意，流水(资金供给方)无情。

“我们更多是从交易所市场拆入资金，如果像工农中建这样的‘大款’能参与进来当然非常欢迎，而且在银行间资金充裕的时候，相信对交易所市场的回购利率也有正面影响，并且平滑资金波动。”一券商资管部门交易员称。

以占质押式回购成交比重最大的隔夜品种为例，银行间市场单日成交额一般在6,000亿元-8000亿元之间，而上海证券交易所同期限国债质押回购单日成交在2,000亿元-3,000亿元较多。

北京一银行交易员表示，从操作便利性、资金运转效率等多方面来说，银行参与证交所债券回购的意愿十分有限。

“交易所(债券回购)是净额清算，T+1交收。银行间是T+0为主，不怎么做T+1。所以银行即使有富余资金，也不一定要去交易所放。”他解释说。

另外，券商等非银行机构持有债券以信用品种为主，而银行考虑到该类抵押品对风险资产权重计算等原因，在月末等关键时点，并不乐意将资金融出，即使借出，价格也必将提高。