台湾债市：五年券殖利率早盘下跌，因非农利空已过且台股回档

路透台北7月4日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周五早盘下跌，因昨晚美债对强劲的非农就业数据反应平淡，且主管机关对过热的台股进行降温。

交易商表示，昨日103/10空单未平仓量大增44.5亿台币至113亿，在躲过非农数据的空袭后，避险空单回补搭配部分多单进场，让连弹四天的殖利率稍做回档修正。

“(金管会)主委的讯息或许会让台股涨势停顿，这会让看台股而偏空的力道减弱。”一位证券商交易员说。

另一证券商交易主管则称，由于昨晚美债利空不弹，让昨日空单累积过快的台债也顺势出现小轧空。不过昨日的空单应该以避险盘居多，在五年冷券因流动性不佳不易出货的情形下，这些空单也不会立即回补。

本地媒体今日报导，从年初不断强调台股基本面佳、后势一片乐观的金管会主委曾铭宗昨日首度表示，对未来台股〞审慎乐观〞，强调他经过两周观察及深思，分析目前台股指数已进入相对高点，且外资连10月净汇入，随时可能转向，因此要提醒投资人注意投资风险。

美国指标公债收益率周四从两个月高位回落，仅小幅上涨，此前交易商再度斟酌强劲的美国6月非农就业报告，并对欧洲央行总裁德拉吉的讲话作出反应。指标10年期公债 价格跌3/32，收益率报2.64%，周三尾盘报2.63%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.60-1.63%

• 五年公债103/10 ：1.21-1.24%

本地时间09:55时最新报价：

• 103/6殖利率跌1.35基点报1.6165%。

• 103/10发行前交易殖利率跌2.81基点报1.2269%。

• 台股大盘加权股价指数 跌0.29%报9,498.36点。

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