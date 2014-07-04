《路透晚报》--7月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：处于合理区间且二季度改善，需更注重定向调控--总理

中国国务院总理李克强强调，当前中国经济运行总体平稳，处于合理区间，二季度经济发展状况比一季度有所改善，不过不能轻视经济的下行压力。

--中国财政：税制改革重点锁定增值税、房地产税等六大税种--财长

中国财政部部长楼继伟称，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。他并强调，今明两年预算管理制度改革要取得决定性进展，税制改革在立法、推进方面取得明显进展，事权和支出责任划分改革要基本达成共识。

--中国经济：重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域--审计署

中国审计署周五称，要重点关注财政、金融、企业、投资和资源环境等领域，关注重大项目审批、土地交易、非法集资、项目招标投标、重大物资采购、重大项目投资决策等环节。

--中国黄金：今年进口最多可能下降400吨，因需求减弱和融资监管趋紧

一家领先的贵金属咨询公司周四表示，中国今年黄金进口最多可能下降400吨，因政府加强对黄金融资交易的控制和国内需求减弱。

--中国金融：中韩两国央行签署建立人民币清算安排合作备忘录

中国央行周五公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定首尔人民币业务清算行。刊登在央行网站的新闻稿称，首尔人民币清算安排的建立，将有利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

--投行观点：中国政策渐宽刺激内房板块，估值吸引升势未止--巴克莱

投行巴克莱发表报告称，中国的政策环境渐趋正面，加上开发商的弹性定价带动6月份的销售，成为房地产行业强力的催化剂。该行相信，内房股即将公布的中期业绩中，负债率上升及毛利率下滑的因素已反映在现时股价内。由于该板块估值吸引，相信未来股价仍有上升空间。

【固定收益】

--《焦点》中国证交所债券回购有望向银行重开闸，但充沛活水一时难饮

时隔17年后，中国证监会向商业银行重新开启参与证券交易所债券回购的大门。若成行，不仅将丰富市场参与者的融资渠道，更标志交易所与银行间债市互通互融再迈出实质性一步。

--中国金融：不应对央行定向工行续发500亿央票过度解读--权威人士

权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行并不在定向之列。

--中国货币市场：主要回购利率企稳，缴存忧虑渐消中期资金预期稳定

中国银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。

--中国债市动态：现券收益率先升后降未脱疲态，整体预期仍偏谨慎

中国银行间市场周五早盘现券收益率先升后降，不过偏弱市况下，较上日仍录得一定涨幅。新债方面，国开行招标的一年固息债，投标情况较此前发行的政策性金融债有所改善，结果低于预期。

--新债招标：国开行一年固息债低于预期，期限短受青睐且资金面尚可

中国国家开发银行 CHBD.UL 周五招标的一年期固息债低于市场预期；较本周其它金融债一级市场招标情况，需求有所好转。市场人士表示，当前银行间资金面平稳背景下，机构出于流动性管理目的，对短期品种青睐有加，参与投标积极性较高，致投标倍数逾4倍。

--中国票据市场：转贴利率明显下跌，因出票意愿不强及资金预期稳定

中国票据市场本周转贴利率明显下跌，交易员指出，近期流动性虽受年中效应及月初存款准备金补缴扰动，资金价格波动加大，不过市场对资金预期尚稳定，加之机构出票意愿大多不强，推动转贴利率探低。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅波动，中美战略对话前将保持升势

中国人民币兑美元即期周五早盘波动于窄幅区间，中间价没有给出明显方向。市场人士指出，下周即将在北京召开中美战略对话，人民币兑美元将保持稳中有升的态势。

--中国金融：央行授权交通银行首尔分行担任首尔人民币业务清算行

中国人民银行周五表示，决定授权交通银行首尔分行担任首尔人民币业务清算行。

--离岸人民币：中行新加坡分行与日兴资产将推出新加坡首个中国境内债券基金

中国银行新加坡分行周五称，将与日兴资产管理亚洲（以下简称“日兴”）及星展银行合作推出新加坡首个中国境内债券基金，预计该基金将在7月中推出。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束连四日反弹，中小市值个股回调压力加大

中国股市沪综指周五小幅收跌，结束此前连续四日反弹，沪深两市中小市值个股走势出现分化，回调压力加大 。分析师指出，当前经济阶段性企稳，大盘短期有望维持震荡走势，但上市公司半年报及年中中央对下半年宏观政策的定调等都将影响后市运行。

--中国证券：对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市--证监会

新一轮退市制度改革正式启动。中国证监会周五表示，将就关于改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，其中提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。

--《技术分析》中国股市沪综指料续小幅盘升

中国股市沪综指本周连续小幅震荡盘升，多方此前被动局面有所扭转。技术面显示，股指仍围绕短期移动平均线波动，两个月来以2,040点为中轴的区间震荡格局仍在延续，料短线续小幅盘升，至前期反弹高点2,080点附近将面临压力。中线看，2,140点附近则为重压力位，难以一蹴而就。

--中港个股：万科上半年销售额突破千亿同比增两成，6月增逾四成