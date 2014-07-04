中国金融：中韩两国央行签署建立人民币清算安排合作备忘录

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京7月4日 - 中国央行周五公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定首尔人民币业务清算行。
刊登在央行网站的新闻稿称，首尔人民币清算安排的建立，将有利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。
央行并表示，双方将充分协商和相互合作，做好相关业务监督管理、信息交换、持续评估及政策完善工作。
中国日前同意给予韩国800亿元人民币的RQFII额度，投资中国资本市场，协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。
韩国企划财政部和韩国央行昨日在一份联合声明中表示，这些举措是在中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔的峰会中达成的协议。
中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和进口来源国，韩国是中国第三大贸易伙伴国。
韩国和中国领导人并在周四达成一致意见，两国应合作在年底前完成自由贸易协议的谈判。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。