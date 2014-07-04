香港热股：中海油早盘曾跌3%，稍早遭投行瑞信下调投资评级及目标价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五早盘初段曾跌3%，因稍早遭投行瑞信下调投资评级及目标价。
中海油今早低探13.62港元的一周低位。香港时间10:37，该股跌1.99%，报13.76港元；大市恒生指数 则升0.16%。
瑞信报告将中海油投资评级由“中性”下调至“落后大市”，目标价亦降13%至每股11港元，较现水平约有20%下跌空间。
报告指出，如果中海油只能实现五年产量目标下限，即复合增长率6%，其中国海域的储量寿命将会降至6.3年，将会是自2001年上市以来新低；另一方面，撇除尼克森的发现和开发成本升势持续，并带动折旧、折耗及摊销开支增加。
因此，该行将中海油2014-16年每股盈利预测下调9-11%﹐以反映上述因素，并因应调低该股目标价和投资评级。
“我们承认中海油的估值较美国上游同业便宜，但与亚洲同类股份的企业价值对EBITDA和自由现金流收益率相比，折让很小。”该行分析师黄康民在报告中称。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。