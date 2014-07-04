香港热股：中海油早盘曾跌3%，稍早遭投行瑞信下调投资评级及目标价

路透香港7月4日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五早盘初段曾跌3%，因稍早遭投行瑞信下调投资评级及目标价。

中海油今早低探13.62港元的一周低位。香港时间10:37，该股跌1.99%，报13.76港元；大市恒生指数 则升0.16%。

瑞信报告将中海油投资评级由“中性”下调至“落后大市”，目标价亦降13%至每股11港元，较现水平约有20%下跌空间。

报告指出，如果中海油只能实现五年产量目标下限，即复合增长率6%，其中国海域的储量寿命将会降至6.3年，将会是自2001年上市以来新低；另一方面，撇除尼克森的发现和开发成本升势持续，并带动折旧、折耗及摊销开支增加。

因此，该行将中海油2014-16年每股盈利预测下调9-11%﹐以反映上述因素，并因应调低该股目标价和投资评级。