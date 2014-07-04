《专题新闻快速浏览》--美国6月非农就业大增，分析师思考提前加息可能性****

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美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。6月非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。年内迄今就业岗位的月均增幅为23.1万，为2006年以来最高的六个月均值。

就业增长意外强劲，促使一些经济分析师考虑将美联储的预期升息时间提前。不过，多数分析师还是决定静观其变，等待更多数据出炉。摩根大通将美联储升息预期时间从明年第四季提前至第三季。利率期货走势显示，市场预期美联储在明年6月升息的几率为55%。

数据带动美股攀升，道指 首次升穿17,000点大关，美国公债价格走低。美元周五亚洲盘初在一周高点交投。与此同时，亚股亦追随美股走高。金价则在隔夜大跌后持稳，但仍有可能进一步下跌，因就业数据削弱了黄金的避险魅力。

------------------------------------主要新闻--------------------------------

>《综述》数据显示美国就业市场表现强劲，经济成长疑虑一扫而空

>《即时观点》美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远胜预估

> 表格：美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远超预估的增加21.2万个

> 投行观点：6月就业报告喜人，令分析师思考美联储提前加息可能性

>《SAFT专栏》就业数据虽亮眼，但叶伦观点未受动摇

------------------------------------市场反应--------------------------------

> 《全球汇市》美元受就业数据鼓舞上扬，瑞典克朗骤贬

> 全球金市：现货金隔夜下跌后持稳，但在乐观美国就业数据下恐将续跌

> 国际油市：美国原油期货将创一个月最大单周跌幅，因供应疑虑减缓

> 金属期市：伦铜上涨，料将创下九个月最大单周涨幅

> 日本股市：早盘中升至五个半月高点，美国就业报告激励风险意愿

> 美国股市：就业数据刺激道指首次收在17,000点之上，标普500指数创新高

> 美国债市：公债收益率小涨，交易商再度思量强劲的美国6月就业报告

> 加拿大股市：基本持平，因资源类股下跌抵销强劲美国就业报告的提振

> 欧洲股市：大涨约1%，受欧洲央行宽松政策立场和美国就业数据提振

> 欧元债市：美/德公债利差升至1999年来最宽，因经济表现和央行政策背离

> 拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，从稍早因美国就业数据引发的跌势中反弹

------------------------------------其他消息--------------------------------

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