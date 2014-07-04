更新版 1-路透调查：英国央行今年升息机率升高至四成，上回为三成

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
* 英国央行料于明年初首度升息
* 今年升息机率增至四成
* 至少一位MPC成员8月料投票主张升息
路透伦敦7月3日 - 周四出炉的路透调查显示，英国央行要等到明年初才会升息，但在此之前升息的可能性则升高。
路透本周对逾60名分析师所作调查预估中值显示，英国央行将于明年第一季将现处0.5%纪录低位的利率首度调高25个基点。
这与6月17日时的调查结果相同。但最新的调查显示，今年升息的机率升至40%，而上回在5月初调查时机率则仅为30%。而明年底前升息的可能性则高达九成。
没有分析师认为英国央行会在7月10日会议上决议升息，受访的63名分析师中有21名预计今年会升息；而6月决策会议前调查的52名分析师中，则仅有四位预估今年会升息。
“对于利率会在2014年或2015年初升息的预测难分伯仲。无论如何，我们认为紧缩的过程将会缓步进行，＂德国商业银行的Peter Dixon指出。
有三分之二受访的分析师认为，央行货币政策委员会(MPC)九名成员当中，至少有一名会在8月首度投票主张升息。有一名分析师表示，最快可能会在本月出现这种情况。
在6月调查时，仅有约半数分析师认为会在8月出现上述景况。(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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