更新版 1-路透调查：英国央行今年升息机率升高至四成，上回为三成

* 英国央行料于明年初首度升息

* 今年升息机率增至四成

* 至少一位MPC成员8月料投票主张升息

路透伦敦7月3日 - 周四出炉的路透调查显示，英国央行要等到明年初才会升息，但在此之前升息的可能性则升高。

路透本周对逾60名分析师所作调查预估中值显示，英国央行将于明年第一季将现处0.5%纪录低位的利率首度调高25个基点。

这与6月17日时的调查结果相同。但最新的调查显示，今年升息的机率升至40%，而上回在5月初调查时机率则仅为30%。而明年底前升息的可能性则高达九成。

没有分析师认为英国央行会在7月10日会议上决议升息，受访的63名分析师中有21名预计今年会升息；而6月决策会议前调查的52名分析师中，则仅有四位预估今年会升息。

“对于利率会在2014年或2015年初升息的预测难分伯仲。无论如何，我们认为紧缩的过程将会缓步进行，＂德国商业银行的Peter Dixon指出。

有三分之二受访的分析师认为，央行货币政策委员会(MPC)九名成员当中，至少有一名会在8月首度投票主张升息。有一名分析师表示，最快可能会在本月出现这种情况。