主要国家经济指标预测--7月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,839 7月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -6.0% 网络招聘广告 -- +7.2% 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- -3.4 领先指标 -- -0.5 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 2.9% 3.0% (经季节调整) 3.1% 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 8.5 8.5 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +1.1% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2 经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 48.2 1400 美国就业趋势指数 6月 -- 118.6 2350 日本银行放贷(较上年同期) 6月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 5月 -- 盈余1,874 7月7-16日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.7% -1.0% (完)