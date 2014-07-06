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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 07:00 BJT

****主要国家经济指标预测--7月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值
    7月6日(日)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                             6月             --    12,839
    
    
    7月7日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                              6月             --     -6.0%
                 网络招聘广告                                              --     +7.2%
    0500  日本同时指标(较前月)                             5月             --      -3.4
              领先指标                                                     --      -0.5
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                         6月           2.9%      3.0%
                     (经季节调整)                                        3.1%      3.2%
    0600  德国工业生产(较前月)                             5月          +0.1%     +0.2%      
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       7月            8.5       8.5
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                           5月             --     +1.1%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    6月             --      52.2
                经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)                        --      48.2
    1400  美国就业趋势指数                                 6月             --     118.6
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                         6月             --     +2.3%
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)                   5月             -- 盈余1,874
    
    7月7-16日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      6月             --     +3.9%
                             (较上年同期)          截止6月的三个月         --     +8.7%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
    7月4日(五)
    0600  德国工业订单(较前月)                            5月          -1.7%       -1.0% (完)
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