台湾债市：RP利率持稳，月初资金回归宽松

路透台北7月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳。今日有60亿台币台化 公司债交割，不过在月初持续回流带动下，整体资金仍属宽裕。

展望下周，他们表示，仅有一档鸿海 公司债要发行，对资金紧缩影响程度有限。且企业要开始为现金股利的发放预做准备，此前会将资金停泊在货币市场寻求短期收益，RP的买盘将不虞匮乏。

〞利率都调回来了，客户没有太大反弹。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然资金尚未全数回流，不过整体仍属宽裕，预料下周利率走势仍以平稳为主。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。

票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。