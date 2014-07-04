台湾债市：RP利率持稳，月初资金回归宽松

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透台北7月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳。今日有60亿台币台化 公司债交割，不过在月初持续回流带动下，整体资金仍属宽裕。
展望下周，他们表示，仅有一档鸿海 公司债要发行，对资金紧缩影响程度有限。且企业要开始为现金股利的发放预做准备，此前会将资金停泊在货币市场寻求短期收益，RP的买盘将不虞匮乏。
〞利率都调回来了，客户没有太大反弹。〞一位证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，虽然资金尚未全数回流，不过整体仍属宽裕，预料下周利率走势仍以平稳为主。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。
票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
今日有台化公司债60亿台币发行。下周公司债发行情况为：周二鸿海公司债120亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。