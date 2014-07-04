《美股一周展望》企业获利增幅将成新看点，第二季有望以两位数增长

根据汤森路透数据，目前为止有133家标普500成分股预先宣告业绩讯息，其中97家是好消息、24家是坏消息、12家符合现有预估。这使得第二季企业财报优于预期和逊于预期的比例或为4:1，是2012年第四季以来最低。第一季比例为5.9:1、2013年第二季的比例为5.5:1。

其次，由于企业及分析师通常会低估获利，因此企业真正的获利增幅常常超出市场预估很多。

企业获利自从2004年第四季在经济衰退之后重返成长以来，每个财报季结束时，标普500企业实际的营收增幅平均比财报季初始的预估高出5.7个百分点。

即使排除了经济衰退之后头六个获利成长率超大的六个季度，企业获利也都比财报季初始时的预估值平均高出将近三个百分点。

以今年第一季为例，4月1日时对所有500家标普成分股的第一季获利成长率预估为2.1%。但根据实际公布值计算的获利成长率是5.6%，比预估值高出3.5个百分点。

道琼指数与标普500指数都已处于纪录水平，且标普500成分股的市盈率(本益比)已达九年内最高的15.6倍。若获利能大幅向上突破，将是投资人所乐见。

“我们已经跨了一大步来到这里，如今光是好数据已不足以推升市场太多。现在端视企业获利了，那将是最后一个可以引领市场更上层楼的力量，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

道琼指数周四首度升破17,000点大关，标普500指数距离攻克2000点仅不到1%。道琼今年以来涨幅为3%，标普500指数和Nasdaq涨幅均为7.4%。(完) (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/艾茂林)