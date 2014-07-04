《美股一周展望》企业获利增幅将成新看点，第二季有望以两位数增长

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
根据汤森路透数据，目前为止有133家标普500成分股预先宣告业绩讯息，其中97家是好消息、24家是坏消息、12家符合现有预估。这使得第二季企业财报优于预期和逊于预期的比例或为4:1，是2012年第四季以来最低。第一季比例为5.9:1、2013年第二季的比例为5.5:1。
其次，由于企业及分析师通常会低估获利，因此企业真正的获利增幅常常超出市场预估很多。
企业获利自从2004年第四季在经济衰退之后重返成长以来，每个财报季结束时，标普500企业实际的营收增幅平均比财报季初始的预估高出5.7个百分点。
即使排除了经济衰退之后头六个获利成长率超大的六个季度，企业获利也都比财报季初始时的预估值平均高出将近三个百分点。
以今年第一季为例，4月1日时对所有500家标普成分股的第一季获利成长率预估为2.1%。但根据实际公布值计算的获利成长率是5.6%，比预估值高出3.5个百分点。
道琼指数与标普500指数都已处于纪录水平，且标普500成分股的市盈率(本益比)已达九年内最高的15.6倍。若获利能大幅向上突破，将是投资人所乐见。
“我们已经跨了一大步来到这里，如今光是好数据已不足以推升市场太多。现在端视企业获利了，那将是最后一个可以引领市场更上层楼的力量，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。
道琼指数周四首度升破17,000点大关，标普500指数距离攻克2000点仅不到1%。道琼今年以来涨幅为3%，标普500指数和Nasdaq涨幅均为7.4%。(完) (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/艾茂林)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。