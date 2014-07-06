更正-《美股一周展望》企业获利增幅将成新看点，第二季有望以两位数增长

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
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(更正:因中文译文有误，内文第九段“97家是好消息、24家是坏消息”应改为“97家是坏消息、24家是好消息”)
路透纽约7月3日 - 在市场的一片喧闹声中，道琼工业指数终于突破17,000点。那么，投资人的下一个关注点，将是即将到来的财报季能否见证美国股市再创新高。
许多迹象表明，接下来的财报季可能会续创佳绩。标准普尔500指数 的成份股获利，有可能实现近三年来首次回到两位数的增长率。
在周四强劲的美国就业报告公布后，一些分析师就开始猜测4月-6月当季国内生产总值(GDP)年率增速可能达到4.0%，而美国第一季GDP为下降2.9%。
“就业报告很强劲，为强劲的一季画下句点。当中的所有信息都表明，第二季经济成长或达到4%。”匹兹堡PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman在提及6月非农就业人口跳升时表示。
参与路透调查的分析师预计，第二季企业获利成长率为6.2%，第三季和第四季料分别达到10.9%和11.9%。标准普尔500成分股整体获利最近一次达到两位数成长率是在2011年第三季度，当时的数字为18%。
不过，一些迹象显示，二季度企业获利或可增长10%。
“当前季度的获利成长率有机会达到两位数，但可能性不太高。今日的就业报告能够在一段时间之后转化为更好的获利表现，但这不会在短期内实现。”纽约Solaris Group投资长Tim Ghriskey说。
首先，多家公司业绩预报呈现出的乐观程度达到六个季度以来最高。
根据汤森路透数据，目前为止有133家标普500成分股预先宣告业绩讯息，其中97家是坏消息、24家是好消息、12家符合现有预估。这使得第二季企业财报逊于预期和优于预期的比例或为4:1，是2012年第四季以来最低。第一季比例为5.9:1、2013年第二季的比例为5.5:1。
其次，由于企业及分析师通常会低估获利，因此企业真正的获利增幅常常超出市场预估很多。
企业获利自从2004年第四季在经济衰退之后重返成长以来，每个财报季结束时，标普500企业实际的营收增幅平均比财报季初始的预估高出5.7个百分点。
即使排除了经济衰退之后头六个获利成长率超大的六个季度，企业获利也都比财报季初始时的预估值平均高出将近三个百分点。
以今年第一季为例，4月1日时对所有500家标普成分股的第一季获利成长率预估为2.1%。但根据实际公布值计算的获利成长率是5.6%，比预估值高出3.5个百分点。
道琼指数与标普500指数都已处于纪录水平，且标普500成分股的市盈率(本益比)已达九年内最高的15.6倍。若获利能大幅向上突破，将是投资人所乐见。
“我们已经跨了一大步来到这里，如今光是好数据已不足以推升市场太多。现在端视企业获利了，那将是最后一个可以引领市场更上层楼的力量，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。
道琼指数周四首度升破17,000点大关，标普500指数距离攻克2000点仅不到1%。道琼今年以来涨幅为3%，标普500指数和Nasdaq涨幅均为7.4%。(完) (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/艾茂林)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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