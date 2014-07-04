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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 11:06 BJT

日本债市：日债价格窄幅波动，美债收益率在美就业报告出炉后仅小涨

路透东京7月4日 - 日本政府公债价格周五窄幅波动，10年券收益率持平；美国强劲的就业报告出炉后，美债收益率仅小幅上扬。

一些国内寿险业者早盘敲进当前10年期日债，以及约14年到期的冷门债。

指标9月10年期公债 在145.62-145.67间窄幅游走，早盘收高0.04点至145.64点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% -0.5 0.070%

五年期公债 0.000% +0.0 0.160%

10年期公债 0.560% +0.0 0.560%

20年期公债 1.425% +0.0 1.425%

30年期公债 1.690% +1.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.64 +0.04 145.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
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