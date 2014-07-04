智利矿业：北部停电对铜矿生产影响有限，但供电问题恐成发展短板

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透圣地亚哥7月3日 - 行业消息人士周四表示，智利北部地区停电数小时，该国部分大型铜矿的运转受到一定程度影响，不过对生产的实际影响未能量化。
停电从周三开始，该国Arica y Parinacota、Tarapaca和Antofagasta地区受到影响，那里有几家智利大型铜矿。这些铜矿包括国有公司Codelco 旗下的Chuquicamata、Gabriela Mistral、Ministro Hales和Radomiro Tomic矿山，必和必拓 经营的Escondida大型矿山，以及嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和英美资源集团 合资的Collahuasi矿山。
”Codelco北部矿山的运转全都受到影响，但时间相对较短...大约两三个小时，“一位消息人士说，”对生产的影响尚未有量化数字。“
一位监管官员称，根据最新信息，午夜前该地区城市的供电已经全部恢复，包括矿山在内的65%工业电力用户的供电也已恢复。
监管框架模糊不清，外加法律纠纷不断，导致智利的几个大型发电项目停摆，同时公众对大型火力和水利发电项目的反对情绪日益升温。
因此，未来几年国内大型铜矿将处在电力缺乏状态下，数以十亿美元计的矿业投资也面临风险。
”我不确定各家公司是如何应对(停电)的，但有一点是肯定的：智利的供电很成问题，“一家在智利开展业务的矿业公司消息人士说。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
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