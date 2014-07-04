韩国汇市：韩元兑美元早盘触及六年高位，年底前或可续升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透首尔7月4日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘持稳在六年高位附近，本周迄今上扬0.5%。
韩元兑美元单是第二季就上涨了5.2%，外界益发认为年底前韩元将进一步升值。交易商预计，一直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)的量化宽松计划结束前，市场上仍将弥漫冒险偏好。
0215 GMT，韩元/美元 报1,008.8，周四国内收报1,008.5。
韩元稍早一度高见1,008.4，为2008年7月30日以来最强水准。
本周迄今韩元上涨0.5%，势将连续两周录得涨幅。
周四公布的一项调查显示，韩元多仓增加至2013年1月以来最大，资本持续流入且韩国经常帐继续处于盈余，推升韩元达到六年高位。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,008.8 1,008.5
日圆/韩元 9.8815/757 9.8713
韩国公债期货 * 106.71 106.68
韩国综合股价指数 2,012.62 2,010.97
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。