美国个股：通用汽车将因变速箱瑕疵在韩国召回27,051辆Spark迷你车

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透首尔7月4日 - 通用汽车 将在韩国召回27,051辆Spark迷你车，因变速箱支撑胶垫有瑕疵。这是一连串全球召回事件的最新一起。
韩国国土交通部周五在声明中称，该瑕疵可能造成变速箱不稳定，而使得动力下滑。
国土交通部称，受影响的车辆是去年6月8日至12月12日间在韩国生产。
国土交通部一名官员向路透表示，通用汽车已主动向韩国政府通报这项瑕疵。
该官员称，国土交通部在1月也曾发现相同的问题，并宣布召回4,848辆Spark迷你车。
通用汽车韩国公司发言人表示，未传出相关瑕疵造成车祸或伤亡。
韩国制的Spark也在美国和欧洲贩售。
该通用发言人称，出口至美国的车辆不会受召回影响，而该公司正在考量是否在欧洲等其他市场采取“适当的行动”。
今年到目前为止，通用以召回了2,900万辆车，其中有超过半数是因为可能有点火开关的问题，这瑕疵已造成至少61起车祸以及16人死亡。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。