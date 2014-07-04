美国个股：通用汽车将因变速箱瑕疵在韩国召回27,051辆Spark迷你车

路透首尔7月4日 - 通用汽车 将在韩国召回27,051辆Spark迷你车，因变速箱支撑胶垫有瑕疵。这是一连串全球召回事件的最新一起。

韩国国土交通部周五在声明中称，该瑕疵可能造成变速箱不稳定，而使得动力下滑。

国土交通部称，受影响的车辆是去年6月8日至12月12日间在韩国生产。

国土交通部一名官员向路透表示，通用汽车已主动向韩国政府通报这项瑕疵。

该官员称，国土交通部在1月也曾发现相同的问题，并宣布召回4,848辆Spark迷你车。

通用汽车韩国公司发言人表示，未传出相关瑕疵造成车祸或伤亡。

韩国制的Spark也在美国和欧洲贩售。

该通用发言人称，出口至美国的车辆不会受召回影响，而该公司正在考量是否在欧洲等其他市场采取“适当的行动”。